Un hombre de 27 años fue detenido en Chimpay luego que, personal policial, constatara que se encontraba en la localidad, pese a tener vigente una medida judicial que le prohibía ingresar a la misma.
Secuestran motocicleta con numeración del motor adulterada
Regionales - Chimpay22/10/2026
La Policía de Río Negro secuestró una motocicleta de 110 cc en Chimpay, luego de que una verificación técnica detectara una supresión en la numeración del motor.
El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría 37° de la ciudad y derivó en el inicio de actuaciones judiciales.
El rodado, marca Guerrero, carecia de chapa patente y había sido retenido preventivamente el pasado 17 de octubre por personal de Inspectoría Municipal, quedando a resguardo en el predio de la unidad policial.
A partir de un requerimiento de la prevención, un efectivo de la planta de Verificación Automotor de la Regional IV en Choele Choel examinó la motocicleta y constató la irregularidad en la identificación del motor.
La situación motivo que el fiscal de turno disponga el secuestro del vehículo por una presunta infracción al artículo 289 del Código Penal.
Fuente URIV
Te puede interesar
Desde la Municipalidad de Chimpay invitan a participar del taller “Manos que Crean Navidad”, un espacio para compartir, aprender y dejar volar la creatividad a través del reciclado y la elaboración de adornos navideños.
Un detenido y varios allanamientos en una causa por "amenazas agravadas"Regionales - Chimpay19/10/2026
Un hombre de 25 años fue detenido en Chimpay mientras se realizaban tres allanamientos en el marco de una investigación por amenazas agravadas.
El pasado miércoles se llevó a cabo una nueva jornada de capacitación sobre Manipulación Segura de Alimentos, que contó con una importante convocatoria de más de 60 personas inscriptas.
Hay logros que trascienden una donación. Son el resultado de la confianza, de los vínculos que se construyen con compromiso y de una gestión que entiende que invertir en educación es apostar al futuro de toda una comunidad.
Bomberos de Chimpay participaron del segundo congreso nacional de instructores de RCPRegionales - Chimpay13/10/2026
Durante los días 2, 3 y 4 de octubre, integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Chimpay participaron del 2° Congreso Nacional de Instructores de RCP, desarrollado en la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires.
Incendio en una locomotora obligó a interrumpir el tránsito en la Ruta 22Regionales - Chimpay10/10/2026
Un incendio en una locomotora de la empresa Ferroexpreso Pampeano S A. obligó a interrumpir el tránsito sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1069, en cercanías de Chelforó.
Personal de la Unidad 37 detectó una motocicleta que se encontraba oculta entre la vegetación en un descampado de la zona céntrica de la localidad.
Lo más visto
Choele llama a licitación pública para contratar un servicio de detección y procesamiento de infracciones de tránsitoRegionales - Choele Choel21/10/2026
La Municipalidad de Choele Choel convocó a la Licitación Pública N.º 09/2026 para la contratación del servicio de detección y procesamiento de infracciones de tránsito dentro del ejido municipal.
En el marco de una actividad comunitaria de la Universidad, junto a URESA y el Municipio de Choele Choel se realizará una campaña de vacunación antirrábica.
El hecho ocurrió minutos antes de las 21:30 horas en la rotonda de la Avenida Champleaux, en el acceso a Luis Beltrán, cuando la conductora de una motocicleta perdió el control de la misma y terminó produciendo la rodada sin intervención de terceros