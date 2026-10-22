Secuestran motocicleta con numeración del motor adulterada

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría 37° de la ciudad y derivó en el inicio de actuaciones judiciales.

El rodado, marca Guerrero, carecia de chapa patente y había sido retenido preventivamente el pasado 17 de octubre por personal de Inspectoría Municipal, quedando a resguardo en el predio de la unidad policial.

A partir de un requerimiento de la prevención, un efectivo de la planta de Verificación Automotor de la Regional IV en Choele Choel examinó la motocicleta y constató la irregularidad en la identificación del motor.

La situación motivo que el fiscal de turno disponga el secuestro del vehículo por una presunta infracción al artículo 289 del Código Penal.