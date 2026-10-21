Detuvieron a un hombre por incumplir una medida judicial

Un hombre de 27 años fue detenido en Chimpay luego que, personal policial, constatara que se encontraba en la localidad, pese a tener vigente una medida judicial que le prohibía ingresar a la misma.
Regionales - Chimpay21/10/2026
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El procedimiento inició cuando efectivos de la Comisaría 37ª de Chimpay observaron dos hombres circulando en una motocicleta e ingresando a un comercio.

Al identificarlos, se detectó que registraba medidas de conducta impuestas por la Justicia en el marco de una causa por "lesiones graves en contexto de violencia de género".

Entre las disposiciones vigentes se encontraba la prohibición de ingresar a Chimpay y fijar su residencia en la provincia de Tucumán.

De allí que los efectivos procedieron a su detención para garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales vigentes.

Al mismo tiempo se dio intervención a la fiscal de turno, Dra. Analía Álvarez, quien dispuso el inicio de actuaciones por "Desobediencia judicial en flagrancia".

Fuente URIV 

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