Incendio en una locomotora obligó a interrumpir el tránsito en la Ruta 22

Un incendio en una locomotora de la empresa Ferroexpreso Pampeano S A. obligó a interrumpir el tránsito sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1069, en cercanías de Chelforó.
Regionales - Chimpay10/10/2026
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El hecho ocurrió pasadas las 19:30 horas de éste viernes y motivó la intervención de efectivos de la policía de Chelforo, del Cuerpo Seguridad Vial Choele Choel y de Bomberos Voluntarios de Chimpay.

No se registraron personas lesionadas.

Según se pudo saber, la formación circulaba en dirección a Villa Regina cuando los maquinistas detectaron una pequeña llama en el interior de la máquina. En un primer momento lograron controlar el fuego con matafuegos, pero posteriormente las llamas se extendieron hacia el sector del depósito de combustible.

Ante la imposibilidad de contener el incendio, se solicitó la intervención de Bomberos, que acudieron al lugar y trabajaron para controlar la situación.

Si bien el incendio no se produjo sobre la ruta sino en un sector cercano, la circulación vehicular sobre la 22 se vió interrumpido debido al operativo de emergencia y para facilitar el despliegue de las unidades de asistencia que trabajaron en el lugar 

Las causas que originaron el incendio aún no habían sido establecidas.

Fuente URIV 

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