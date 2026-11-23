La escena cultural local se prepara para recibir una nueva propuesta artística de raíz tradicional. La agrupación folclórica independiente Patio de Tierra, conformada hace unos dos años de trayectoria en la localidad, estrenará su espectáculo "Rastreando la huella" este domingo 29 de noviembre a las 20:00 horas, en las instalaciones del Teatro El Galpón.

​Bajo la coordinación y dirección de Rosario Peña el elenco propone una puesta en escena pensada para todo público que invita a viajar a través de distintas épocas de las danzas nacionales. El eje central de la obra gira en torno al "patio" entendido como un espacio simbólico de encuentro, historia e identidad popular.

​"Hacer un proyecto independiente implica mucha inversión de parte de cada uno de los integrantes: de ensayo, de tiempo, de confección de vestuario y de trabajo en sala con puesta de luces", destacó Rosario Peña, remarcando además la labor integral en musicalización y dirección de puesta que sostiene el espectáculo, y subrayando la importancia del acompañamiento comunitario y la difusión para este tipo de producciones autogestivas.

Para adquirir las entradas se pueden comunicar al 2946 51-0385