Las propuestas deberán presentarse hasta el 1 de diciembre de 2026, a las 11:00 horas, momento en el que se realizará la apertura de sobres.

-Lugar de presentación y apertura: Municipalidad de Luis Beltrán, Casa de Tucumán N° 481.

Adquisición del pliego: Mesa de Entradas de la Municipalidad.