El próximo II Congreso de la Tierra: Ecología, Sociedad, Política —organizado por el Grupo de Estudios sobre Estructuralismo y Postestructuralismo del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA)— contará con una presencia patagónica y universitaria.

Entre los expositores se encuentra el docente e investigador Fernando Rossi, oriundo de Choele Choel, quien junto a su colega Nathalie Iñiguez Rimolí, ambos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), presentarán su investigación titulada "Narrativas Mediáticas en América Latina sobre el Cambio Climático y el Ambiente". El panel será el día miércoles 18 a las 11 hs. Y será emitido por el canal oficial de Youtube del Congreso.

El trabajo de autoría conjunta también integra la participación de Jesús Lovera Torres y Agrivalca Canelón Silva, docentes de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Venezuela, consolidando un equipo académico internacional de gran relevancia para el debate ambiental contemporáneo.

El estudio aborda una cuestión crucial en la actualidad: de qué manera los medios masivos, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos construyen las narrativas en torno a la crisis climática, y cómo esos discursos influyen en la toma de conciencia ciudadana y en las políticas públicas. Para alcanzar estos resultados, el equipo analizó un corpus de más de 2.400 publicaciones digitales e interacciones en Instagram relevadas entre julio de 2024 y julio de 2025 en Argentina, Colombia y Venezuela.

En el caso específico de nuestro país, la investigación tomó como unidades de estudio al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, al diario Clarín y a la organización ecologista Jóvenes por el Clima. Entre las conclusiones más destacadas que se expondrán en el panel, los autores identifican que el ambiente se ha convertido en un territorio en disputa donde conviven al menos tres lógicas de comunicación bien diferenciadas:

• La lógica mediática de los medios masivos, centrada en la primicia, la espectacularización de catástrofes climáticas y los avances tecnológicos, relegando muchas veces las causas estructurales de los conflictos.

• La lógica institucional del Estado, orientada a visibilizar la gestión pública, destacar obras de infraestructura y plantear la crisis como un desafío gobernable mediante la planificación técnica.

• La lógica contrahegemónica y de incidencia, impulsada por los movimientos socioambientales y juveniles, que vincula directamente el cambio climático con la justicia social, los derechos humanos y las desigualdades estructurales.

Cuatro jornadas de debate internacional

El II Congreso de la Tierra se estructurará a lo largo de cuatro intensas jornadas con conferencias magistrales, paneles temáticos y más de cincuenta mesas de debate organizadas en ocho ejes troncales: pensamiento ambiental y filosofía; representaciones e imaginarios de la naturaleza; biodiversidad, territorios y soberanías; conflictos ambientales y justicia socioambiental; ecofeminismos y movimientos sociales; extractivismos y transformación socioproductiva; ciencia, tecnología e inteligencia artificial; y nuevos urbanismos y ruralismos.

La participación del investigador choelense en un evento de semejante magnitud académica posiciona a los talentos locales en el centro de las discusiones científicas y ambientales más importantes de Latinoamérica.

Aquellos vecinos y lectores interesados en seguir el desarrollo del congreso o consultar la programación completa pueden acceder al sitio oficial del evento: congresodelatierra.sociales.uba.ar.