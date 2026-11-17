El contexto climático y los posibles efectos del fenómeno El Niño forman parte de los principales aspectos contemplados en la planificación.

La organización de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia no solo implica la preparación de los espectáculos y las actividades previstas, sino también el diseño de un operativo integral que permita garantizar condiciones de seguridad para vecinos, artistas, trabajadores y visitantes.

En ese marco, se llevó adelante una reunión de trabajo entre representantes de distintas instituciones y organismos de Choele Choel, con el objetivo de avanzar en la elaboración de un Plan Operativo de Emergencias, específicamente destinado a las cuatro jornadas de la celebración.

Del encuentro participaron autoridades de la Policía, Tránsito, Bomberos, Salud, DAPA y diferentes áreas del Municipio. La mesa de trabajo permitió comenzar a coordinar recursos, establecer criterios de intervención y definir protocolos de actuación ante eventuales situaciones de emergencia.

Uno de los principales ejes de análisis fue el escenario climático actual y los posibles efectos asociados al fenómeno El Niño. Las condiciones meteorológicas y la posibilidad de eventos climáticos adversos requieren una planificación anticipada, especialmente ante la convocatoria de miles de personas en un evento de estas características.

El objetivo es establecer un esquema de trabajo articulado que permita actuar de manera coordinada, optimizar los recursos disponibles y contar con capacidad de respuesta ante distintas contingencias.

Desde la organización destacaron la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones y los equipos municipales, entendiendo que la prevención constituye una parte fundamental de la planificación de un evento multitudinario.

La Fiesta Nacional del Folklore y la Familia se realizará del 4 al 7 de diciembre en Choele Choel. Mientras avanzan los preparativos para recibir a vecinos y visitantes, el Municipio trabaja junto a los organismos de seguridad, salud y emergencia para que la celebración se desarrolle con responsabilidad, organización y previsión.