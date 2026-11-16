La subasta pública de terrenos municipales concluyó con un resultado altamente positivo. 55 lotes que la Municipalidad de Choele Choel puso a disposición del público fueron vendidos, en el marco de una iniciativa que busca transformar el patrimonio municipal en infraestructura y nuevas oportunidades de desarrollo para la ciudad.

La operación incluyó terrenos ubicados en barrio Almafuerte y un predio de grandes dimensiones a la vera de la Ruta Nacional 22. La subasta estuvo a cargo del Colegio de Martilleros y Corredores de Río Negro, Segunda Circunscripción Judicial.

Desde el Ejecutivo Municipal destacaron la respuesta de los vecinos y calificaron el resultado como un paso fundamental para avanzar hacia uno de los principales objetivos de infraestructura, la pavimentación de la avenida San Martín, en barrio Villa Unión.

La obra permitirá completar una conexión estratégica entre distintos sectores de Choele, dando continuidad al proceso de integración urbana que tuvo un avance significativo con la reciente pavimentación de barrio Maldonado.

En cuanto al destino de los recursos, una vez cumplidos los procedimientos legales y administrativos correspondientes junto al Concejo Deliberante, lo recaudado será utilizado para dotar de servicios a los terrenos vendidos. La mayor parte de los fondos tendrá como destino la pavimentación de la avenida San Martín.

La iniciativa representa una apuesta a la participación de los vecinos y a un esquema de gestión que busca convertir recursos municipales en obras concretas. La respuesta obtenida en la subasta permite acercar una inversión que tendrá impacto directo en la conectividad, la circulación y la integración de los barrios.