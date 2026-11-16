Además, anunciaron nuevas obras para la ciudad y Valle Medio, entre ellas la recuperación de la rotonda de acceso, un nuevo Centro de Salud y la futura Ciudad Judicial.

Ramello detalló que la pavimentación de la avenida San Martín es un proyecto histórico para los vecinos de Villa Unión Sur. El Municipio destinará a la obra recursos provenientes de la venta y subasta de lotes, mientras que la Provincia completará el financiamiento para garantizar la ejecución total de los trabajos. En los próximos días se brindarán más detalles sobre el proyecto.

Otro de los temas abordados fue la recuperación de la rotonda de Choele Choel, una obra que había quedado abandonada por el Gobierno Nacional. La Provincia y el Municipio trabajan junto a Vialidad Rionegrina para concretar su reactivación. Según lo previsto, a fin de año se firmará la transferencia de la obra y durante los primeros meses del próximo año comenzarán los trabajos.