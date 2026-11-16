La Municipalidad mantiene activos los trabajos de reparación y mantenimiento de las calles asfaltadas, con equipos y personal municipal abocados a mejorar las condiciones de circulación en distintos sectores de la ciudad.
Acuerdan completar el próximo año la pavimentación de la avenida San Martín en Choele
Regionales - Choele Choel16/11/2026
Weretilneck y el Intendente de Choele Choele, Diego Ramello mantuvieron un encuentro de trabajo en el que acordaron completar el próximo año la pavimentación de la avenida San Martín, en Villa Unión Sur, con financiamiento conjunto entre Provincia y Municipio.
Además, anunciaron nuevas obras para la ciudad y Valle Medio, entre ellas la recuperación de la rotonda de acceso, un nuevo Centro de Salud y la futura Ciudad Judicial.
Ramello detalló que la pavimentación de la avenida San Martín es un proyecto histórico para los vecinos de Villa Unión Sur. El Municipio destinará a la obra recursos provenientes de la venta y subasta de lotes, mientras que la Provincia completará el financiamiento para garantizar la ejecución total de los trabajos. En los próximos días se brindarán más detalles sobre el proyecto.
Otro de los temas abordados fue la recuperación de la rotonda de Choele Choel, una obra que había quedado abandonada por el Gobierno Nacional. La Provincia y el Municipio trabajan junto a Vialidad Rionegrina para concretar su reactivación. Según lo previsto, a fin de año se firmará la transferencia de la obra y durante los primeros meses del próximo año comenzarán los trabajos.
Además, Weretilneck comprometió para 2027 la construcción de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el barrio Las Bardas, mediante el sistema de obra delegada y con recursos provinciales.
En el encuentro también se confirmó que la futura Ciudad Judicial de Valle Medio será incluida en el presupuesto provincial. Se trata de un proyecto destinado a la región, que permitirá contar con nueva infraestructura para el funcionamiento del servicio de Justicia.
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