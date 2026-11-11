Andrés Malamud llega a Choele para analizar el futuro de Argentina ante la turbulencia global

Bajo el título “El futuro de Argentina ante la turbulencia global”, la propuesta invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta nuestro país en un escenario internacional atravesado por cambios, tensiones e incertidumbre.

Desde su mirada como analista político, Malamud compartirá algunas de sus ideas y perspectivas sobre la realidad argentina, combinando su experiencia de análisis desde el exterior con su conocimiento de la política nacional.

La actividad será una oportunidad para escuchar, intercambiar ideas y pensar los desafíos que vienen para la Argentina, en un mundo que atraviesa profundas transformaciones.

El 8 de diciembre, Choele Choel será escenario de este encuentro para pensar el presente y el futuro del país.

La cita se dará en la Sala del Cine Teatro del Sportsman Club con entrada gratuita.