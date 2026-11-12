Choele Choel realizará este viernes una nueva subasta de terrenos municipales

La Municipalidad de Choele Choel realizará mañana, viernes 13 de noviembre, una nueva jornada de subasta pública de terrenos municipales. La instancia dará continuidad al proceso iniciado el pasado viernes 6, que contó con una importante participación de interesados y una destacada respuesta de la comunidad.

En esta oportunidad, saldrán a subasta los lotes que quedaron pendientes de la primera jornada, completando así el cronograma previsto para noviembre, en el que se pusieron a disposición 56 terrenos municipales ubicados en distintos sectores de la ciudad.

La actividad comenzará a las 10:00 horas en el Cine Sportsman Club, ubicado en la intersección de avenida San Martín y Gobernador Tello.

Condiciones de compra

Los interesados deberán abonar el 10% del valor de adjudicación en el acto de la subasta, en concepto de seña. El saldo restante podrá cancelarse mediante un único pago el lunes siguiente o a través de un plan de tres cuotas fijas, mensuales y consecutivas.

Esta segunda jornada representa una nueva oportunidad para quienes buscan adquirir un terreno en Choele Choel, ya sea para proyectar una vivienda, desarrollar una inversión o comenzar a construir un proyecto a futuro.

La Municipalidad invita a los vecinos y a todas las personas interesadas a participar de esta nueva instancia.

Más información: en choelechoel.gob.ar o en el área de Impositiva de la Municipalidad.