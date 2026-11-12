Choele Choel realizará este viernes una nueva subasta de terrenos municipales

Luego de la importante convocatoria registrada en la primera jornada, la Municipalidad llevará adelante este viernes 13 de noviembre la segunda subasta pública, con los lotes que quedaron pendientes. Será a las 10 horas en el Cine Sportsman Club.
Regionales - Choele Choel12/11/2026
multimedia.normal.876566c2235d9130.bm9ybWFsLndlYnA=

La Municipalidad de Choele Choel realizará mañana, viernes 13 de noviembre, una nueva jornada de subasta pública de terrenos municipales. La instancia dará continuidad al proceso iniciado el pasado viernes 6, que contó con una importante participación de interesados y una destacada respuesta de la comunidad.

En esta oportunidad, saldrán a subasta los lotes que quedaron pendientes de la primera jornada, completando así el cronograma previsto para noviembre, en el que se pusieron a disposición 56 terrenos municipales ubicados en distintos sectores de la ciudad.

La actividad comenzará a las 10:00 horas en el Cine Sportsman Club, ubicado en la intersección de avenida San Martín y Gobernador Tello.

Condiciones de compra

Los interesados deberán abonar el 10% del valor de adjudicación en el acto de la subasta, en concepto de seña. El saldo restante podrá cancelarse mediante un único pago el lunes siguiente o a través de un plan de tres cuotas fijas, mensuales y consecutivas.

Esta segunda jornada representa una nueva oportunidad para quienes buscan adquirir un terreno en Choele Choel, ya sea para proyectar una vivienda, desarrollar una inversión o comenzar a construir un proyecto a futuro.

La Municipalidad invita a los vecinos y a todas las personas interesadas a participar de esta nueva instancia.

Más información: en choelechoel.gob.ar o en el área de Impositiva de la Municipalidad.

Te puede interesar
multimedia.normal.8314bef791e9fc2b.bm9ybWFsLndlYnA=

Abren las preinscripciones para los Centros de Desarrollo Infantil de Choele: fechas y dónde anotarse para el ciclo 2027

Regionales - Choele Choel05/11/2026
La Municipalidad de Choele Choel informó que el próximo lunes 16 de noviembre comenzará el período de preinscripción para el ciclo lectivo 2027 de los Centros de Desarrollo Infantil (CEDIM). El trámite se extenderá hasta el viernes 27 de noviembre y estará destinado a las familias que deseen incorporar a sus hijos a estos espacios de acompañamiento y desarrollo durante la primera infancia.
IMG-20261103-WA0063

Decomisaron más de 316 kilos de carne durante un control en la Ruta 22

Regionales - Choele Choel04/11/2026
Un operativo de la Brigada Rural de Choele Choel permitió detectar el traslado irregular de más de 316 kilos de productos cárnicos que estaban siendo transbordados desde un camión térmico hacia una camioneta que no contaba con habilitación para transportar alimentos de ese tipo. La mercadería fue decomisada y trasladada al matadero municipal de Luis Beltrán para su posterior destrucción.
Lo más visto
Screenshot_20261110_225528_WhatsApp

Manipulación segura de alimentos

Regionales11/11/2026
La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), a través de la Subsecretaría de Extensión de la Sede Alto Valle–Valle Medio, llevará adelante el Curso de Manipulación Segura de Alimentos, una propuesta de formación orientada a brindar herramientas para garantizar la inocuidad alimentaria y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs).
FB_IMG_1794434934218

Puesta en marcha del dispositivo territorial

Regionales - Lamarque12/11/2026
En una reunión realizada el día miércoles se puso en marcha el dispositivo territorial que funcionará en las instalaciones de la fundación que Golazo, con el objetivo de brindar apoyo y orientación a familias que atraviesan situaciones de consumo problemático. 