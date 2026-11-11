De Luis Beltrán al altar junto al Papa: la emocionante historia de Lautaro Muñoz, el sacerdote patagónico que asistió a León XIV.

​La historia de Lautaro Muñoz parece guionada por el destino, o mejor dicho, por una profunda vocación de servicio que comenzó a gestarse en su tierra natal, en la localidad rionegrina de Luis Beltrán. Aquel joven que completó sus estudios en el colegio Salesiano y que en su juventud transitó por los pasillos de la Facultad de Derecho pensando en el ejercicio de la abogacía, hoy transita un camino muy diferente, lejos de los estrados judiciales y los códigos civiles o penales, su vida está consagrada al sacerdocio y al acompañamiento de los sectores más vulnerables.

​A sus 35 años, Lautaro jamás imaginó que su respuesta al llamado religioso lo llevaría a ocupar un lugar central en la historia reciente de la Iglesia en Argentina, asistir de manera directa al Papa en una misa masiva que reunió a más de dos millones de almas en Buenos Aires.

​Si bien el sacerdote patagónico sabía desde la diagramación del protocolo que participaría de la ceremonia litúrgica, la dimensión exacta de su rol comenzó a revelarse un día antes, cuando debió firmar la documentación correspondiente al uso de su imagen. La sorpresa se transformó en asombro cuando comprendió que su tarea no sería lejana, fue el encargado de sostener el micrófono y asistir al Santo Padre, alcanzándole cada elemento que necesitara durante la celebración.

​"Estaba muy alegre y muy emocionado, con el corazón bombeando a mil. Fue muy emocionante estar al servicio de él, un hombre entregadísimo que tenía muchas ganas de venir a Argentina, a la tierra de Francisco", expresó Lautaro en diálogo con Radio Municipal Luis Beltrán.

​Lejos de la rigidez protocolar, el sacerdote destacó la calidez humana del Papa en los instantes previos a la celebración eucarística: "Es un hombre que desde el saludo transmite paz y tranquilidad. Incluso, cuando estábamos subiendo al escenario, nos dijo: 'No estén nerviosos, disfruten'". Para el joven de Valle Medio, formar parte de ese círculo íntimo de servidores fue vivido como un verdadero regalo de la vida.

​Detrás de este hito histórico en la vida de Lautaro hay un trabajo cotidiano y silencioso que define su verdadero perfil pastoral. Actualmente, el sacerdote desarrolla su labor en un Hogar de Cristo, una institución e Eclesial que asiste y acompaña a jóvenes en la recuperación de adicciones, buscando brindarles una nueva oportunidad de vida.

​La sensibilidad del sacerdote vallemediense quedó plenamente de manifiesto al referirse a otra de las grandes emociones de la jornada, durante la visita papal, uno de los jóvenes recuperados de la parroquia tendría la oportunidad de brindar su testimonio en primera persona ante el Pontífice. Para Lautaro, ver a ese chico contar su historia de superación significó la consagración del esfuerzo diario y revalidó el profundo compromiso social que sostiene desde su fe.

​De las chacras rionegrinas a las grandes avenidas porteñas, y desde los libros de derecho hasta los altares junto al Papa, la trayectoria de Lautaro Muñoz ratifica que hay vocaciones que se construyen desde la entrega genuina y la cercanía con los que más lo necesitan.

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