Brigada Rural de Lamarque secuestró arma de fuego durante control vehicular

El procedimiento se llevó a cabo a las 11 de la mañana de éste lunes en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251, donde efectivos de la Brigada Rural de Lamarque realizaban tareas de control vehicular e identificación de personas.

Tras detectarse el arma en el interior del rodado, se requirió la documentación correspondiente, pero el acompañante manifestó no contar con las credenciales que acreditaran la tenencia legal del arma ni su condición de Legítimo Usuario.

Ante esta situación, se dio intervención al Cuerpo de Seguridad Vial de Río Colorado y se informó lo ocurrido al fiscal de turno, quien dispuso la imputación del hombre y el secuestro de la carabina modelo 63, con su respectivo cargador y mira telescópica.

Fuente URIV