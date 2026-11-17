La actividad tendrá como eje central la charla “El futuro de Argentina ante la turbulencia global”, una propuesta para analizar el escenario nacional, los cambios en el orden internacional y los desafíos que enfrenta el país en un mundo atravesado por transformaciones económicas, políticas y geopolíticas.

El encuentro se realizará en el Cine Teatro Sportsman Club, con entrada libre y gratuita y capacidad limitada.

La visita permitirá acercar a la comunidad a uno de los académicos argentinos que estudian la política nacional desde una perspectiva internacional, en una jornada que buscará abrir el debate y generar un espacio de reflexión sobre el presente y el futuro de la Argentina.

¿Quién es Andrés Malamud, el politólogo argentino que analiza el poder, la democracia y el futuro político del país?

Es doctor en Ciencias Políticas, investigador de la Universidad de Lisboa y uno de los académicos argentinos con mayor presencia en el debate público internacional. Sus análisis sobre la política argentina, las democracias, los liderazgos y las relaciones de poder lo convirtieron en una voz habitual de consulta en medios nacionales e internacionales. El próximo 8 de diciembre llegará a Choele Choel para participar de un encuentro junto al intendente Diego Ramello, con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck.

Cuando en Argentina se debate sobre el funcionamiento de la política, las transformaciones de los partidos, el futuro de la democracia o el lugar del país en el escenario internacional, el nombre de Andrés Malamud aparece con frecuencia entre las voces convocadas para interpretar esos procesos.

Pero ¿quién es el hombre detrás de esos análisis?

Andrés Malamud es un politólogo argentino nacido en Olavarría, provincia de Buenos Aires, en 1967. Su formación académica comenzó en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se graduó en Ciencia Política. Posteriormente obtuvo un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, Italia, una de las instituciones de referencia en estudios políticos y sociales del continente.

Actualmente se desempeña como investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, Portugal. Desde allí desarrolla investigaciones vinculadas con la política comparada, las instituciones democráticas, los sistemas políticos, las relaciones internacionales y los procesos de integración regional.

Su carrera académica también incluye experiencias como investigador visitante en instituciones internacionales, entre ellas el Instituto Max Planck de Alemania y la Universidad de Maryland, en Estados Unidos.

Una de las particularidades de Malamud es que combina su formación y actividad académica internacional con un seguimiento permanente de la realidad política argentina.

Su especialidad es la política comparada: una disciplina que estudia cómo funcionan los sistemas políticos de distintos países, cómo se organizan sus instituciones, de qué manera se construye el poder y por qué algunas democracias atraviesan determinadas crisis o transformaciones.

Esa perspectiva le permite analizar la Argentina más allá de la coyuntura inmediata, comparando sus procesos políticos con los de otros países y observando tendencias que muchas veces no resultan evidentes desde una mirada exclusivamente local.

En ese recorrido se convirtió en un habitual colaborador de medios de comunicación como La Nación y Clarín, además de participar en entrevistas, debates y espacios de análisis sobre política nacional e internacional.

Sus intervenciones suelen abordar cuestiones como la dinámica del sistema de partidos, los cambios en los liderazgos, la relación entre economía y política, el funcionamiento de las instituciones y los desafíos que enfrenta la democracia argentina.

Además de su producción académica y periodística, Malamud es autor y coautor de diferentes publicaciones sobre política e integración regional.

En 2026 publicó junto a la periodista Astrid Pikielny el libro Operación: Argentina. De la ilusión a la casta, en el que propone un recorrido por cuatro décadas de democracia argentina y sus transformaciones.

Su trabajo busca explicar los procesos políticos desde una perspectiva que combina investigación académica, comparación internacional y análisis de la actualidad.