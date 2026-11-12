Reconocimiento para Amanda Isidori

Asimismo, los autores destacan su rol protagónico en la sanción de la ley de creación de la Universidad Nacional de Río Negro y su posterior puesta en marcha.

La propuesta repasa su labor como docente y rectora en Choele Choel y Lamarque, así como su desempeño como concejal, legisladora y primera senadora nacional mujer por la provincia.

La iniciativa busca reconocer su trayectoria en la educación pública y en la función política provincial y nacional.

Según los autores, Isidori, nacida en Choele Choel en 1941, “consagró gran parte de su vida a la educación pública y a la militancia democrática”. Los fundamentos recuerdan que fue docente, rectora de colegios secundarios en Choele Choel y Lamarque, y delegada regional del entonces Consejo Provincial de Educación.

En el plano político, el texto menciona su vínculo con la Unión Cívica Radical desde 1982 y su cargo de concejal entre 1991 y 1995. Agrega que fue electa legisladora provincial en 1995 y reelecta en 1999, y que presidió la Comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social.

Los autores sostienen que en 2001 dejó su banca para asumir como senadora nacional y afirman que fue la primera mujer en ocupar ese cargo por la provincia. Le atribuyen un rol protagónico en la sanción de la norma 26.330, que creó la Universidad Nacional de Río Negro.

Los fundamentos señalan que en 2008 integró la comisión asesora para poner en marcha esa casa de estudios. Indican que falleció en Viedma el 26 de octubre de 2009 y que el Senado de la Nación honró entonces su memoria.

Los legisladores piden a sus pares acompañar la propuesta por su “incansable labor en favor de la educación pública, la equidad social y el federalismo institucional rionegrino”.