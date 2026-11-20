La Municipalidad de Luis Beltrán llama a Concurso de Precios y Ofertas N° 17/2026 para la concesión del Buffet/Cantina del Predio de la Pileta Municipal, correspondiente a la temporada 2026/2027.
La música y el canto coral celebran el aniversario de Beltrán
Regionales - Luis Beltrán20/11/2026
En el marco de un nuevo aniversario de Luis Beltrán, la comunidad podrá disfrutar del Primer Encuentro de Coros del Aniversario.
Se trata de una propuesta que reúne a distintas agrupaciones corales para compartir la música y celebrar la cultura.
Participarán el Coro Municipal EKKOS DEL RÍO, el Ensamble Vocal Municipal de Viedma y el Coro de la UNRN, en una tarde especial de canto y encuentro.
La jornada tendrá lugar el domingo 29 de noviembre a partir de las 19:00 horas en la Escuela Primaria N° 11
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