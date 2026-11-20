Se trata de una propuesta que reúne a distintas agrupaciones corales para compartir la música y celebrar la cultura.

Participarán el Coro Municipal EKKOS DEL RÍO, el Ensamble Vocal Municipal de Viedma y el Coro de la UNRN, en una tarde especial de canto y encuentro.

La jornada tendrá lugar el domingo 29 de noviembre a partir de las 19:00 horas en la Escuela Primaria N° 11