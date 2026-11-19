Durante el encuentro se analizó el funcionamiento de los Consejos Locales de Seguridad Ciudadana y la importancia de consolidarlos como espacios de participación, diálogo y articulación entre los organismos públicos y las distintas instituciones de la comunidad.

Uno de los ejes centrales fue la difusión de la línea provincial 0800-DROGAS, una herramienta que permite realizar denuncias anónimas y confidenciales sobre la comercialización de estupefacientes. En este sentido, se destacó la importante respuesta que viene registrando este canal en el Valle Medio, particularmente en Choele Choel, donde constituye un recurso significativo para aportar información y contribuir a las investigaciones vinculadas al narcomenudeo.

Asimismo, se intercambiaron propuestas relacionadas con la planificación ante los fenómenos climáticos asociados a El Niño, haciendo especial hincapié en la organización y los mecanismos de actuación frente a posibles contingencias, especialmente durante la realización de eventos al aire libre.

La reunión permitió compartir iniciativas y proyectar nuevas acciones conjuntas, bajo una premisa fundamental: la seguridad ciudadana requiere planificación, compromiso y participación activa de toda la comunidad.

Desde el Municipio se reafirmó la importancia de mantener una agenda de trabajo coordinada con la Provincia y las instituciones locales, promoviendo políticas públicas que permitan anticiparse a los riesgos y brindar respuestas concretas a las demandas de los vecinos.