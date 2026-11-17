Durante el exitoso procedimiento realizado por la fuerza de seguridad rionegrina, el individuo opuso resistencia y agredió físicamente a un efectivo policial, quien posteriormente debió recibir asistencia médica.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:15, cuando personal de la Comisaría 19.ª acudió a un domicilio ubicado sobre calle Sargento Cabral al 795, tras un requerimiento del sistema de emergencias 911 por la activación de una alarma.

Al llegar, los uniformados fueron informados sobre daños en una ventana y movimientos de elementos en el exterior de la propiedad. Durante la inspección del inmueble, observaron a un hombre en su interior, quien hizo caso omiso a la voz de alto e intentó escapar por una ventana.

En esas circunstancias, el sujeto ofreció resistencia mediante agresiones físicas y amenazas. Incluso, llegó a propinarle una patada a uno de los efectivos, provocándole una lesión osea en la mano derecha. Finalmente, tras un forcejeo, el personal logró reducirlo y concretar su aprehensión.

Una vez trasladado a la dependencia policial, se realizó el correspondiente cacheo preventivo, durante el cual se encontraron en su poder diversos relojes, anillos, cadenas, medallas, dinero en efectivo y documentación que pertenecerían a la damnificada.

En tanto, el efectivo lesionado fue asistido en el hospital local, donde se constató una fractura en la cabeza de un metacarpiano de la mano derecha.

Por disposición de la Fiscalía de turno, a cargo del doctor Álvarez Reynolds, se iniciaron actuaciones por los delitos de "Robo en grado de flagrancia y atentado a la autoridad" y se dispuso la imputación y detención del hombre, que reside en la misma localidad.

Fuente URIV