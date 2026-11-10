Villa California en El Galpón

El sábado 21 de notas presentará Villa California, escrita por Gonzalo Quintana y dirigida por Nicolás Caminiti, en la sala Teatro El Galpón de la localidad de Luis Beltrán. 
Regionales - Luis Beltrán10/11/2026
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La obra es una coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y la Secretaría de Cultura de la provincia de Río Negro. Con Daniel Corrales, Macarena Laciar, Laura Raiteri, Juan Rolón, Emiliano Sanchez.

Villa California transcurre en un barrio cerrado, donde una reunión entre vecinos se ve alterada por un episodio inesperado. Lo que comienza como una situación cotidiana deriva en una cadena de conflictos que pone en crisis la aparente armonía de la comunidad. A medida que los acontecimientos se desbordan, los personajes intentan mantener una estabilidad que se derrumba frente a sus propios ojos. Los límites comienzan a desdibujarse mientras cada uno busca preservar lo que considera propio. Con elementos del grotesco, la obra explora un tiempo atravesado por la incertidumbre, la desconfianza y el temor a lo diferente. Villa California propone una mirada tan incómoda como reconocible sobre los mecanismos que utilizamos para sostener una idea de orden cuando todo alrededor parece desmoronarse.

La obra tiene composición y diseño sonoro de Marcelo Chorus; maquillaje y peinado de Julieta Ledesma; realización de muñeco de Silvina Mañueco; diseño de iluminación de Mariano Catriel Herrera; diseño de vestuario de Diego Borbalás; diseño de escenografía de María Fernanda Bohigues; la producción local de Soledad González; la asistencia de dirección de Sofía Romano y dirección de Nicolás Caminiti.

La obra iniciará a las 21 horas y el valor de la entrada es de $15000 (consultar por descuentos a jubilados y estudiantes). Reservas al 2984224691

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