Intentó esquivar un automóvil y terminó cayendo y golpeando contra éste

El hecho se produjo alrededor de las cinco de la tarde, cuando una motocicleta Motomel 150 cc, conducida por un hombre de 29 años, circulaba por avenida Guerrico y se encontró con un automóvil Fiat Cronos, al mando de una mujer de 61 años, que lo hacía por Sargento Cabral.

Según las primeras informaciones, al intentar esquivar el vehículo, el motociclista perdió el control, cayó sobre la calzada e impactó contra el lateral derecho del automóvil.

Ambos conductores manifestaron que no requerían asistencia médica.

En el lugar intervino personal policial de la Comisaría 19 de Luis Beltrán, solo al efecto de mantener el orden vial de circulación por las mencionadas arterias.

Fuente URIV