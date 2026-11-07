Motociclista hospitalizado tras derrapar y caer en la Ruta Provincial 7

Un motociclista de 27 años de edad fue trasladado al hospital Fernando Rocha de Luis Beltrán, luego de protagonizar una caída sobre la Ruta Provincial 7, frente al santuario de San Cayetano.
Regionales - Luis Beltrán07/11/2026
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El hecho se registró alrededor de las 18:14 horas del viernes, cuando personal policial tomó conocimiento de lo ocurrido y se dirigió al lugar, donde entrevistó al conductor de una motocicleta Honda XR 250 Tornado.

Según manifestó, circulaba con la intención de ingresar al santuario y, al realizar una maniobra de giro a una velocidad elevada, perdió estabilidad, derrapó y cayó sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto, presentó dolores en el brazo derecho, por lo que fue trasladado al nosocomio local para recibir atención médica.

Fuente URIV 

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