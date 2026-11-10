Giuseppe Mozzicafreddo campeón sudamericano de canotaje

El palista surgido de la Escuela municipal "Brazo Sur", Giuseppe Mozzicafreddo  obtuvo la Medalla de Oro junto a su compañero Bautista Yunes, en la categoría cadetes 1000 metros k2 y también junto a Joaquín Sziferman k2 500 metros.
Regionales - Luis Beltrán10/11/2026
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El palista ha dejado el nombre de la escuela municipal en lo más alto del Campeonato Sudamericano de Canotaje y Paracanotaje de Velocidad, en la ciudad de Quillón, Chile.
El mensaje de Giusseppe es que con trabajo, dedicación y compromiso se pueden alcanzar objetivos cada vez más importantes.
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