El sábado 21 de notas presentará Villa California, escrita por Gonzalo Quintana y dirigida por Nicolás Caminiti, en la sala Teatro El Galpón de la localidad de Luis Beltrán.
Giuseppe Mozzicafreddo campeón sudamericano de canotaje
Regionales - Luis Beltrán10/11/2026
El palista surgido de la Escuela municipal "Brazo Sur", Giuseppe Mozzicafreddo obtuvo la Medalla de Oro junto a su compañero Bautista Yunes, en la categoría cadetes 1000 metros k2 y también junto a Joaquín Sziferman k2 500 metros.
El palista ha dejado el nombre de la escuela municipal en lo más alto del Campeonato Sudamericano de Canotaje y Paracanotaje de Velocidad, en la ciudad de Quillón, Chile.
El mensaje de Giusseppe es que con trabajo, dedicación y compromiso se pueden alcanzar objetivos cada vez más importantes.
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