Mientras tanto, en el teatro El Galpón

El domingo 15 de noviembre se presentará en el teatro El Galpón, la obra de danza contemporánea "Mientras  Tanto".
Regionales - Luis Beltrán13/11/2026
FB_IMG_1794514625042
La obra del grupo Sueltas se presentará a las 20 horas con entrada a la Gorra.
Participan; Dunja Milosevic – Manuela Katz Nebbia – Iskra Milosevic – Clotilde Nebbia – Julia Gorosito
Música original y diseño de luces: Martín Hernández
Imágenes dron: Istok Milosevic
Te puede interesar
20261109_014354

Denuncia a una obra social por abandono de persona

Regionales - Luis Beltrán09/11/2026
​Un vecino de la localidad relato en Radio Municipal el drama que le tocó vivir a su familia e impulsó a otras familias a no resignarse ante la negativa de las prestadoras de salud. Tuvo que viajar a Buenos Aires y costear de forma privada la intervención que le salvó la pierna a su hijo de 19 años.
Lo más visto
FB_IMG_1794434934218

Puesta en marcha del dispositivo territorial

Regionales - Lamarque12/11/2026
En una reunión realizada el día miércoles se puso en marcha el dispositivo territorial que funcionará en las instalaciones de la fundación que Golazo, con el objetivo de brindar apoyo y orientación a familias que atraviesan situaciones de consumo problemático. 
imgi_3_901675923_18487862698118778_2767728363235730983_n-768x912

“El último rescate en la Patagonia” fue seleccionada para el Festival de Cine Fuera de Campo 2026

Regionales - Lamarque13/11/2026
La ópera prima del director Miqueas Jorquera integró la programación del encuentro cinematográfico realizado en Mar del Plata, que reunió 43 producciones del cine argentino. El documental, protagonizado por Daniel “Boris” Cabaza, recupera una extraordinaria expedición paleontológica y proyecta la riqueza natural, científica y humana de Lamarque a través del cine nacional.