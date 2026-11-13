En el marco de los festejos por el 115° aniversario de Luis Beltrán, invitan a participar de una noche especial para recorrer y conocer parte de la historia.
Mientras tanto, en el teatro El Galpón
Regionales - Luis Beltrán13/11/2026
El domingo 15 de noviembre se presentará en el teatro El Galpón, la obra de danza contemporánea "Mientras Tanto".
La obra del grupo Sueltas se presentará a las 20 horas con entrada a la Gorra.
Participan; Dunja Milosevic – Manuela Katz Nebbia – Iskra Milosevic – Clotilde Nebbia – Julia Gorosito
Música original y diseño de luces: Martín Hernández
Imágenes dron: Istok Milosevic
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El sábado 21 de notas presentará Villa California, escrita por Gonzalo Quintana y dirigida por Nicolás Caminiti, en la sala Teatro El Galpón de la localidad de Luis Beltrán.
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