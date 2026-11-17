El próximo miércoles 18 de noviembre, Luis Beltrán será sede de una nueva edición de “El Arte Nos Une”, un encuentro regional que reúne a estudiantes de distintas localidades del Valle Medio para compartir producciones de teatro, música y arte.
Gran participación de la escuela de básquet de Beltrán en las finales
Regionales - Luis Beltrán17/11/2026
Con grandes objetivos alcanzados a nivel colectivo e individual, la escuela municipal de básquet de Luis Beltrán volvió de La Adela cerrando una temporada más que positiva respecto a lo deportivo.
Categoría U-13 masculino.
1° Escuela municipal de Luis Beltrán.
2° VMB
3° Chimpay
4° Lamarque
Categoría U-15 femenino.
1° VMB
2° Escuela Municipal de Luis Beltrán
3° Chimpay
4° Lamarque
Cabe señalar que algunos jugadores fueron reconocidos a nivel individual integrando los equipos ideales.
Bruno Baracat y Vicente Costanzo formaron parte del quinteto ideal, al igual que Amparo Belmar en su categoría.
Resultados realmente destacados y un gran nivel mostro la escuela de básquet en el desenlace de la temporada.
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