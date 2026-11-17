Categoría U-13 masculino.

1° Escuela municipal de Luis Beltrán.

2° VMB

3° Chimpay

4° Lamarque

Categoría U-15 femenino.

1° VMB

2° Escuela Municipal de Luis Beltrán

3° Chimpay

4° Lamarque

Cabe señalar que algunos jugadores fueron reconocidos a nivel individual integrando los equipos ideales.

Bruno Baracat y Vicente Costanzo formaron parte del quinteto ideal, al igual que Amparo Belmar en su categoría.

Resultados realmente destacados y un gran nivel mostro la escuela de básquet en el desenlace de la temporada.