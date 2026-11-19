El sábado 21 de notas presentará Villa California, escrita por Gonzalo Quintana y dirigida por Nicolás Caminiti, en la sala Teatro El Galpón de la localidad de Luis Beltrán.
Lente Adolescente
Regionales - Luis Beltrán19/11/2026
La escuela de teatro del grupo libres de Luis Beltrán presenta la obra "Lente Adolescente".
La obra es una creación colectiva en torno a las experiencias de las y los jóvenes, en el mundo de hoy. La escuela, el futuro, la tecnología, la amistad, las "tribus urbanas".
Una propuesta para reflexionar de ambos lados del escenario.
La presentación será el jueves 19 de noviembre a las 20 horas, con entrada a la gorra, en la sala del Teatro El Galpón.
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