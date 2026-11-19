La obra es una creación colectiva en torno a las experiencias de las y los jóvenes, en el mundo de hoy. La escuela, el futuro, la tecnología, la amistad, las "tribus urbanas".

Una propuesta para reflexionar de ambos lados del escenario.

La presentación será el jueves 19 de noviembre a las 20 horas, con entrada a la gorra, en la sala del Teatro El Galpón.