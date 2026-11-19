El primero de los procedimientos se registró a las 20:30, cuando efectivos que realizaban tareas de prevención sobre calle Avellaneda, entre Saavedra y Alsina, identificaron a un joven de 20 años que circulaba en una motocicleta marca Mondial de 110 c.c. Durante la verificación se constató que carecía de la documentación habilitante del rodado, por lo que se solicitó la intervención de Inspectoría Municipal y se procedió a su retención.

Media hora más tarde, el personal policial identificó a dos jóvenes de 15 y 17 años que circulaban en motocicletas de 110 y 150 c.c., marcas Gilera y Motomel, respectivamente. Al constatarse la falta de licencia de conducir y seguro obligatorio, se convocó nuevamente a Inspectoría Municipal y se dispuso la retención preventiva de ambos vehículos.

El tercer procedimiento tuvo lugar a la medianoche sobre calle Sarmiento, donde los efectivos identificaron a otros dos jóvenes, ambos de 17 años, que circulaban en motocicletas marca Corven Triax, de 150 y 200 c.c. En este caso, se detectaron diversas irregularidades, entre ellas la falta de casco, licencia de conducir, seguro, documentación y chapa patente, además de un sistema de escape libre en uno de los rodados.

Ante estas situaciones, se dio intervención a Inspectoría Municipal y se concretó la retención preventiva de ambas motocicletas.

En total, los procedimientos culminaron con cinco motovehículos retenidos, que quedaron a disposición del organismo municipal correspondiente y alojados en las dependencias de la Unidad 19.

Las intervenciones reflejan el trabajo preventivo y de control que desarrolla la Regional IV de la Policía de Río Negro a través de la Brigada Motorizada de Apoyo, con presencia en distintos sectores de la localidad y acciones orientadas a detectar irregularidades, fortalecer la seguridad vial y promover el cumplimiento de las normas de tránsito.

Fuente URIV