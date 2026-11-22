Al arribar al lugar, personal de la Comisaría local constató que los rodados involucrados eran una Motomel Skua de 150 cc, en la que circulaban dos jóvenes de 25 y 19 años, y una motocicleta Siam de 110 cc, conducida por un hombre de 71.

Como consecuencia del impacto, los dos jóvenes fueron trasladados al nosocomio local para recibir asistencia médica, donde se constató que no presentaban lesiones.

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, mientras que también intervino Inspectoría Municipal, cuyos agentes realizaron las actuaciones correspondientes y dispusieron la retención de ambos rodados.

La medida se adoptó debido a que ninguno de los conductores contaba con licencia de conducir ni utilizaba casco protector.

Fuente URIV