El jueves en horas del mediodía se produjo un accidente vial que dejó daños materiales en los dos vehículos involucrados.
Colisión entre dos vehículos en una esquina de Choele Choel
Regionales - Choele Choel20/11/2026
Personal policial de la Unidad 8ª de Choele Choel intervino el jueves, minutos después de las siete de la tarde, tras ser alertados de una colisión vehicular registrada en la intersección de las calles Alsina y De la Libertad.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron la participación de un Renault Sandero conducido por un hombre de 69 años de edad y un Fiat Argo al mando de una mujer de 67.
Ambos vehículos resultaron con daños materiales. El primero de los mencionados en la parte frontal donde se evidenciaba el desprendimiento de partes del rodado, y el segundo a la altura de la puerta del lado del conductor.
En cuanto a la situación de salud de los involucrados,, se supo que la mujer había sido derivada al centro de salud pública de Choele Choel para una correcta evaluación médica, dado que manifestó presentar dolencias físicas.
Fuente URIV
Te puede interesar
Choele y provincia coordinan nuevas acciones de prevención y lucha contra el narcomenudeoRegionales - Choele Choel19/11/2026
El Secretario de Promoción y Seguridad Ciudadana de Choele Choel, Javier Lefinau, mantuvo una reunión de trabajo con Darío Buenaventura, secretario de Narcocriminalidad de Río Negro, con el objetivo de coordinar nuevas estrategias en materia de seguridad ciudadana.
Quienes esten atravesando una situación de violencia de género o consumos problemáticos, pueden acercarse a la oficina de genero y diversidad del municipio de Choele Choel.
La Municipalidad mantiene activos los trabajos de reparación y mantenimiento de las calles asfaltadas, con equipos y personal municipal abocados a mejorar las condiciones de circulación en distintos sectores de la ciudad.
Choele avanza en un Plan Operativo de Emergencias para la Fiesta Nacional del Folklore y la FamiliaRegionales - Choele Choel17/11/2026
Con la participación de fuerzas de seguridad, Bomberos, Salud y distintas áreas municipales, se realizó una reunión de coordinación para elaborar un dispositivo especial de prevención y respuesta ante posibles emergencias durante el evento, que se desarrollará del 4 al 7 de diciembre.
El próximo 8 de diciembre, el politólogo llegará a Choele Choel para protagonizar un encuentro junto al intendente Diego Ramello, que contará también con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.
Se vendieron 55 lotes y se acerca el objetivo de pavimentar la avenida San MartínRegionales - Choele Choel16/11/2026
La Municipalidad de Choele Choel concretó la venta de 55 terrenos, 54 ubicados en barrio Almafuerte y uno de grandes dimensiones sobre la Ruta Nacional 22. La mayor parte de los fondos será destinada a financiar la pavimentación de la avenida San Martín, en barrio Villa Unión.
Acuerdan completar el próximo año la pavimentación de la avenida San Martín en ChoeleRegionales - Choele Choel16/11/2026
Weretilneck y el Intendente de Choele Choele, Diego Ramello mantuvieron un encuentro de trabajo en el que acordaron completar el próximo año la pavimentación de la avenida San Martín, en Villa Unión Sur, con financiamiento conjunto entre Provincia y Municipio.
Lo más visto
Un docente oriundo de Choele Choel expondrá una investigación sobre el cambio climático en la UBARegionales18/11/2026
Fernando Rossi, investigador y profesor de la Facultad de Periodismo de la UNLP, participará en el II Congreso de la Tierra para presentar un trabajo regional sobre cómo los medios y los gobiernos construyen el relato ambiental.
Choele y provincia coordinan nuevas acciones de prevención y lucha contra el narcomenudeoRegionales - Choele Choel19/11/2026
El Secretario de Promoción y Seguridad Ciudadana de Choele Choel, Javier Lefinau, mantuvo una reunión de trabajo con Darío Buenaventura, secretario de Narcocriminalidad de Río Negro, con el objetivo de coordinar nuevas estrategias en materia de seguridad ciudadana.
Personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), dependiente de la Policía de Río Negro, llevó adelante durante la noche del miércoles, de una serie de controles preventivos en la jurisdicción de Luis Beltrán, que permitieron detectar distintas infracciones a las normas de tránsito y concretar la retención preventiva de cinco motocicletas.