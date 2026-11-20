Al arribar al lugar, los efectivos constataron la participación de un Renault Sandero conducido por un hombre de 69 años de edad y un Fiat Argo al mando de una mujer de 67.

Ambos vehículos resultaron con daños materiales. El primero de los mencionados en la parte frontal donde se evidenciaba el desprendimiento de partes del rodado, y el segundo a la altura de la puerta del lado del conductor.

En cuanto a la situación de salud de los involucrados,, se supo que la mujer había sido derivada al centro de salud pública de Choele Choel para una correcta evaluación médica, dado que manifestó presentar dolencias físicas.

Fuente URIV