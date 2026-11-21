La medida busca reorganizar el funcionamiento del servicio y requiere la colaboración de los vecinos para mantener la limpieza de la ciudad.

A través de un aviso, la Municipalidad comunicó la modificación del cronograma habitual y pidió a los vecinos acompañar el cambio respetando los horarios en los que pasa el camión recolector.

La medida apunta a ordenar la disposición de los residuos en la vía pública y evitar que las bolsas permanezcan durante varias horas en veredas, esquinas y espacios comunes, una situación que puede generar inconvenientes en la limpieza urbana.

Desde el Municipio remarcaron la importancia de sacar los residuos en el momento adecuado, para facilitar el trabajo de los equipos de recolección y contribuir al mantenimiento de una ciudad limpia y ordenada.

El servicio de recolección domiciliaria es una tarea cotidiana que requiere tanto la organización de los equipos municipales como el compromiso de la comunidad. Por eso, respetar los nuevos horarios resulta fundamental para el funcionamiento del sistema y el cuidado de los espacios compartidos.

Con el cambio de horario, la Municipalidad solicita a los vecinos estar atentos y adecuar la disposición de sus residuos al nuevo esquema de recolección.