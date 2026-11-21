Los primeros trabajos de montaje en los accesos y el sector del escenario comenzaron a transformar el predio donde, del 4 al 7 de diciembre, se realizará la segunda edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia. Renovación de ingresos, nuevas luminarias y mejoras en el sistema de desagote forman parte de la puesta a punto.
Avanza el retiro de vehículos abandonados
Regionales - Choele Choel21/11/2026
La Municipalidad de Choele Choel continúa trabajando en el marco del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (PRODECO), impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, con el objetivo de avanzar en el retiro y tratamiento de vehículos abandonados y contribuir al ordenamiento de la ciudad.
Las tareas forman parte de una política orientada a recuperar espacios públicos, reducir el impacto ambiental que generan los automotores fuera de uso y mejorar las condiciones de seguridad e higiene urbana.
Desde el Municipio destacaron la importancia de sostener este tipo de acciones, que permiten intervenir sobre una problemática que afecta tanto al ambiente como a la convivencia y al uso del espacio público.
Asimismo, agradecieron la colaboración de los vecinos, cuyo compromiso resulta fundamental para avanzar en estas tareas y acompañar el proceso de construcción de una ciudad más ordenada, limpia y segura.
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