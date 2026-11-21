Las tareas forman parte de una política orientada a recuperar espacios públicos, reducir el impacto ambiental que generan los automotores fuera de uso y mejorar las condiciones de seguridad e higiene urbana.

Desde el Municipio destacaron la importancia de sostener este tipo de acciones, que permiten intervenir sobre una problemática que afecta tanto al ambiente como a la convivencia y al uso del espacio público.

Asimismo, agradecieron la colaboración de los vecinos, cuyo compromiso resulta fundamental para avanzar en estas tareas y acompañar el proceso de construcción de una ciudad más ordenada, limpia y segura.