La ciudad empieza a entrar en clima de fiesta. A poco más de dos semanas de uno de los eventos más convocantes de la ciudad, el predio del Parque San Martín ya comenzó a mostrar movimiento y los primeros trabajos de montaje marcan el inicio de la cuenta regresiva.

Las tareas iniciales están concentradas en los sectores de ingreso y en el espacio destinado al escenario principal, dos áreas centrales de una fiesta que durante cuatro noches reunirá música, danza, gastronomía, emprendedores y miles de vecinos y turistas.

Pero detrás del armado que comienza a verse también hay una planificación sobre la infraestructura del predio. Para esta edición se avanzó en la renovación de los accesos, la incorporación de nuevas luminarias y la optimización del sistema de desagote, una intervención pensada para mejorar las condiciones del espacio ante eventuales lluvias y garantizar el desarrollo de las actividades.

La puesta a punto busca no solamente acompañar el crecimiento del festival, sino también mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutarlo, con un predio preparado para recibir a un importante número de personas y responder a las necesidades de un evento de estas características.

Del 4 al 7 de diciembre, el Parque San Martín volverá a ser el punto de encuentro de una celebración que tiene más de seis décadas de historia y que, desde su reconocimiento como Fiesta Nacional, sigue consolidando su lugar central en el calendario cultural y turístico de la región.

La edición 2026 tendrá una programación artística, propuestas para toda la familia, el paseo de emprendedores, espacios gastronómicos y distintas actividades que convertirán al predio en uno de los principales escenarios de encuentro de la Patagonia.

El movimiento de estos primeros días es también una postal anticipada de lo que se viene. Estructuras que comienzan a levantarse, equipos trabajando, accesos tomando forma y un espacio que poco a poco deja de ser un parque para convertirse en escenario de esta fiesta.

La cuenta regresiva comenzó. Y la ciudad empieza a prepararse para volver a vivir cuatro noches de música, encuentro y tradición.