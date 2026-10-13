Bomberos de Chimpay participaron del segundo congreso nacional de instructores de RCP
El encuentro, organizado por Defensa Civil de Trenque Lauquen y la Fundación Argentina Reanima, reunió a instructores, profesionales y referentes de distintas instituciones del país, contando además con la participación de disertantes internacionales provenientes de España, con el objetivo de fortalecer conocimientos y compartir experiencias relacionadas con la reanimación cardiopulmonar y la atención de emergencias.
Durante las jornadas, distintos disertantes brindaron capacitaciones teóricas y prácticas, abordando diversas temáticas, entre ellas:
Aspectos legales de la RCP y responsabilidad del interviniente.
RCP en mujeres: igualdad en la emergencia.
RCP en niños y técnicas de enseñanza.
Muerte súbita en el deporte y cardioprotección en eventos deportivos.
Planificación y organización de zonas cardioprotegidas.
Adaptación de cursos de RCP para personas con discapacidad.
Herramientas para el perfeccionamiento docente y la formación de instructores.
Innovación en la enseñanza de la RCP y estrategias para mejorar las capacitaciones.
Esta experiencia permitió a los bomberos de Chimpay actualizar conocimientos, intercambiar experiencias y adquirir nuevas herramientas para continuar fortaleciendo la formación dentro de la institución y las capacitaciones destinadas a la comunidad.
Agradecemos especialmente a nuestra Comisión Directiva por hacer posible la participación de nuestros bomberos en este importante encuentro, acompañando y apoyando constantemente las instancias de capacitación y perfeccionamiento del personal. Su compromiso con la formación continua es fundamental para seguir creciendo como institución y brindar cada día un mejor servicio a la comunidad.