Bomberos de Chimpay participaron del segundo congreso nacional de instructores de RCP

El encuentro, organizado por Defensa Civil de Trenque Lauquen y la Fundación Argentina Reanima, reunió a instructores, profesionales y referentes de distintas instituciones del país, contando además con la participación de disertantes internacionales provenientes de España, con el objetivo de fortalecer conocimientos y compartir experiencias relacionadas con la reanimación cardiopulmonar y la atención de emergencias.

Durante las jornadas, distintos disertantes brindaron capacitaciones teóricas y prácticas, abordando diversas temáticas, entre ellas:

Aspectos legales de la RCP y responsabilidad del interviniente.

RCP en mujeres: igualdad en la emergencia.

RCP en niños y técnicas de enseñanza.

Muerte súbita en el deporte y cardioprotección en eventos deportivos.

Planificación y organización de zonas cardioprotegidas.

Adaptación de cursos de RCP para personas con discapacidad.

Herramientas para el perfeccionamiento docente y la formación de instructores.

Innovación en la enseñanza de la RCP y estrategias para mejorar las capacitaciones.

Esta experiencia permitió a los bomberos de Chimpay actualizar conocimientos, intercambiar experiencias y adquirir nuevas herramientas para continuar fortaleciendo la formación dentro de la institución y las capacitaciones destinadas a la comunidad.

Agradecemos especialmente a nuestra Comisión Directiva por hacer posible la participación de nuestros bomberos en este importante encuentro, acompañando y apoyando constantemente las instancias de capacitación y perfeccionamiento del personal. Su compromiso con la formación continua es fundamental para seguir creciendo como institución y brindar cada día un mejor servicio a la comunidad.