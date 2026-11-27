Los alumnos trabajaron durante todo el año en soberanía, Malvinas y memoria, y luego de un arduo trabajo se realizó el mural bajo la técnica de mosaiquismo que fue donado al museo de Malvinas en Bariloche.

La docente a cargo indicó que el proyecto inicio en febrero y demando para la construcción del mural unos cinco meses de trabajo con la colaboración de toda la institución educativa y las familias que también trabajaron para poder adquirir los materiales necesarios y finalmente en este mes de noviembre pudieron viajar los alumnos para la colocación del mural y colaborar en los últimos detalles. Los alumnos se mostraron orgullosos del trabajo final que quedó plasmado en el museo.

En el mural se refleja el reclamo de soberanía sobre nuestras tierras, la mujer que teje la patria representa a las madres, en ese tejido se une la bandera Argentina, la tierra del fuego y la de Río Negro. Las personas detrás representan el pueblo Argentino que siempre acompaño este reclamo. El pingüino y los albatros representan la fauna de las islas. Los albatros están pintado del color de la bandera Argentina porque representan a los cinco caídos de la provincia de Río Negro.

La iniciativa se desarrolló mediante el trabajo articulado entre la comunidad educativa, el Área de Malvinas, Soberanía y Educación del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia, con la coordinación de la Dra. Fernanda Forneron, el Área de Educación y Cultura de la Dirección de Veteranos de Guerra de Malvinas de Río Negro, coordinada por la Lic. Sonia Almada, con la participación del Veterano de Guerra de Malvinas y profesor de Historia Ricardo Flores.

El proyecto contó con la coordinación de la docente Corina Callfuguir, el acompañamiento del equipo directivo y los docentes de la institución, y el protagonismo de los estudiantes, quienes, mediante prácticas de arte comunitario y la técnica de mosaiquismo, construyeron una obra colectiva que expresa la memoria y la soberanía desde una perspectiva educativa y artística.

Esta propuesta se enmarca en las acciones destinadas a fortalecer el abordaje transversal e interdisciplinario de la Causa Malvinas, en consonancia con la Ley Provincial N° 5433.

La inauguración constituyó un significativo y emotivo encuentro intergeneracional entre estudiantes, docentes y Veteranos de Guerra de Malvinas. Asimismo, brindó a los niños/as la oportunidad de conocer la ciudad de Bariloche, recorrer el museo y acercarse a las historias y testimonios que forman parte de nuestro patrimonio colectivo.

La obra, instalada en el espacio exterior del museo, constituye la primera producción artística de una escuela rionegrina donada a esta institución, según destacó José Argentino Carriqueo, Veterano de Guerra de Malvinas y referente del Memorial.

Desde ambas áreas se reconoce y destaca el compromiso del equipo directivo, los docentes, los estudiantes, los Veteranos de Guerra y de toda la comunidad educativa que hizo posible esta experiencia de construcción colectiva.

Estas iniciativas fortalecen la articulación interinstitucional y territorial, promueven la participación de las comunidades educativas en la construcción y preservación del patrimonio cultural material e inmaterial de Río Negro y contribuyen a la transmisión intergeneracional de la memoria de Malvinas.