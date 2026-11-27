La Municipalidad de Choele Choel continúa con los trabajos de reparación y bacheo en distintos sectores de la ciudad y mantiene una agenda permanente de intervenciones sobre el puente carretero de la Ruta Nacional 250 y las banquinas de este corredor, que conecta Choele Choel con la Isla Grande.

En esta oportunidad, las tareas se concentraron en distintos sectores del puente que requerían reparación. Los trabajos fueron realizados íntegramente por personal y maquinaria municipal, con la cuadrilla que habitualmente lleva adelante las intervenciones de mantenimiento vial en la ciudad.

Durante el operativo, la Policía brindó acompañamiento para ordenar el tránsito, prevenir accidentes y mantener las restricciones necesarias mientras se desarrollaban las tareas. La intervención se realizó con rapidez, procurando reducir al mínimo posible el tiempo de circulación restringida y afectar lo menos posible a quienes transitan diariamente por el sector.

El director de Obras Públicas, Gerardo Da Sosa, señaló que este tipo de intervenciones forma parte de una agenda permanente impulsada por el intendente Diego Ramello, con el objetivo de atender a tiempo el deterioro de las calles y evitar que los pozos y baches profundicen los daños sobre el asfalto.

En ese sentido, remarcó la importancia de sostener los trabajos de reparación y mantenimiento, interviniendo antes de que los problemas se agraven y requieran obras de mayor magnitud.

La agenda de trabajo contempla no solamente las calles de la ciudad, sino también el puente carretero y las banquinas de la Ruta 250, puntos fundamentales para la circulación y la conexión con la Isla.