La iniciativa se desarrolló en la plaza "9 de Julio", en pleno centro de la localidad, donde el personal policial realizó una intervención de sensibilización, con colocación de cartelería, entrega de folletería informativa y lazos violetas alusivos a la fecha.

Durante la jornada, se compartió información con comerciantes y vecinos sobre la importancia de reconocer, prevenir y abordar las distintas formas de violencia que pueden manifestarse a través de medios digitales.

La propuesta de la Comisaria de la Familia tuvo una recepción muy favorable por parte de la comunidad, fortaleciendo el acercamiento entre la institución policial y los vecinos, y reafirmando el compromiso de la Policía de Río Negro con la prevención, la concientización y la promoción de espacios libres de violencia.