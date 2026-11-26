El despliegue comenzó a las 14:33 horas, cuando la guardia recibió un alerta desde la Comisaría N.º 19 advirtiendo sobre el incendio de un vehículo en inmediaciones del Colegio Salesiano. De inmediato, se convocó al personal y se despachó una dotación integrada por cuatro efectivos.

​Al arribar a la escena, los bomberos constataron que vecinos que transitaban por la zona ya habían realizado una primera intervención utilizando matafuegos de otros rodados. Frente a este escenario, la dotación llevó adelante tareas de enfriamiento y control preventivo para descartar cualquier riesgo de reignición.

​Sin embargo, el operativo estaba lejos de terminar. Cuando la unidad emprendía el regreso hacia el cuartel, el personal recibió un llamado radial del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) solicitando apoyo urgente para combatir un incendio forestal desatado en una chacra del mismo sector del Colegio Salesiano. Los voluntarios se dirigieron rápidamente al predio y trabajaron durante aproximadamente tres horas en el control del perímetro y enfriamiento del terreno hasta sofocar las llamas.

​Una vez superada esa instancia y nuevamente en camino hacia la base, surgió un tercer requerimiento: el SPLIF pidió colaboración para contener otro incendio forestal, esta vez en la zona de Rincón de Cruz. Los bomberos acudieron al lugar y trabajaron de manera conjunta con los brigadistas hasta lograr extinguir el foco por completo.

​Tras finalizar las tareas, la totalidad de los efectivos regresó al cuartel sin novedades. Desde la institución destacaron el compromiso y la predisposición del cuerpo activo, al tiempo que agradecieron a los vecinos por respetar el paso de las unidades de emergencia en la vía pública, lo que permitió desplazamientos rápidos y seguros durante toda la tarde.