Intensa jornada de martes para los Bomberos de Beltrán
El despliegue comenzó a las 14:33 horas, cuando la guardia recibió un alerta desde la Comisaría N.º 19 advirtiendo sobre el incendio de un vehículo en inmediaciones del Colegio Salesiano. De inmediato, se convocó al personal y se despachó una dotación integrada por cuatro efectivos.
Al arribar a la escena, los bomberos constataron que vecinos que transitaban por la zona ya habían realizado una primera intervención utilizando matafuegos de otros rodados. Frente a este escenario, la dotación llevó adelante tareas de enfriamiento y control preventivo para descartar cualquier riesgo de reignición.
Sin embargo, el operativo estaba lejos de terminar. Cuando la unidad emprendía el regreso hacia el cuartel, el personal recibió un llamado radial del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) solicitando apoyo urgente para combatir un incendio forestal desatado en una chacra del mismo sector del Colegio Salesiano. Los voluntarios se dirigieron rápidamente al predio y trabajaron durante aproximadamente tres horas en el control del perímetro y enfriamiento del terreno hasta sofocar las llamas.
Una vez superada esa instancia y nuevamente en camino hacia la base, surgió un tercer requerimiento: el SPLIF pidió colaboración para contener otro incendio forestal, esta vez en la zona de Rincón de Cruz. Los bomberos acudieron al lugar y trabajaron de manera conjunta con los brigadistas hasta lograr extinguir el foco por completo.
Tras finalizar las tareas, la totalidad de los efectivos regresó al cuartel sin novedades. Desde la institución destacaron el compromiso y la predisposición del cuerpo activo, al tiempo que agradecieron a los vecinos por respetar el paso de las unidades de emergencia en la vía pública, lo que permitió desplazamientos rápidos y seguros durante toda la tarde.