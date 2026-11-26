El cronograma prevé tres jornadas de atención: el martes 2 de diciembre en Lamarque, el miércoles 3 en Luis Beltrán y el jueves 4 en Choele Choel, donde los equipos del Registro Civil atenderán de 10 a 16.

El Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, destacó la importancia de sostener este tipo de iniciativas en todo el territorio provincial: “acercar el Registro a cada ciudad, paraje y comunidad es una manera concreta de garantizar que los vecinos puedan resolver sus trámites más cerca de sus hogares. Las delegaciones funcionan todos los días, pero estos operativos nos permiten llegar a lugares y personas que muchas veces necesitan una alternativa para acceder a los servicios”, señaló.

En ese sentido, Ríos remarcó que los recorridos forman parte de una política de presencia territorial sostenida durante todo el año. “Estamos cerrando un año de visitas constantes por todas las regiones de Río Negro, con operativos que se extenderán además todo diciembre, haciendo DNI, cambios de domicilio, renovaciones a menores de edad, entre otras gestiones”, agregó.

Cronograma de visitas

Lamarque: martes 2 de diciembre, de 10 a 16, en el SUM de la Escuela N° 25, Libertad y San Martín.

Luis Beltrán: miércoles 3 de diciembre, de 10 a 16, en Desarrollo Humano, Berutti y avenida San Martín.

Choele Choel: jueves 4 de diciembre, de 10 a 16, en Plaza de las Banderas, frente a la Municipalidad.