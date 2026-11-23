El proyecto es llevado adelante por Marcelo Burgoa y Natalia Catalano, dos bailarines que,impulsados por su pasión por el folclore, comenzaron a construir un espacio donde la danza,nuestras tradiciones y la inclusión caminaran de la mano.

El taller nació gracias al Centro de Equinoterapia de Choele Choel, que les abrió sus puertas y brindó el espacio para los primeros ensayos. Comenzaron con pocos bailarines que asistían a sus terapias y, con el tiempo, el proyecto fue creciendo hasta llegar a los 24 bailarines que hoy forman parte de esta propuesta.

Actualmente, el grupo de inclusión está integrado por 12 bailarines y 12 compañeros a quienes llaman «guías», quienes los acompañan y orientan en cada danza, compartiendo movimientos, aprendizajes y momentos.

Sus ensayos se realizan los martes a las 18 horas en ALEM Simón del barrio Maldonado, espacio facilitado por Irma Funes, a quien agradecen especialmente por su colaboración. Además, cuentan con un segundo grupo de jóvenes y adultos que ensaya los miércoles a las 19:30 en el salón del CIC.

Para esta gran presentación preparan un cuadro coya, lleno de colorido, música y alegría, donde celebrarán el espíritu del carnaval. La preparación demanda mucho trabajo en equipo, más horas de ensayo, vestimenta y escenografía, contando con el valioso acompañamiento de las familias.

Desde la agrupación expresan su felicidad y agradecimiento a la organización del festival por brindarles esta oportunidad, donde los bailarines de inclusión también serán protagonistas de un escenario nacional.

Jazmín del Valle es mucho más que un taller de danzas, es un espacio donde cada persona encuentra su lugar, donde no se buscan diferencias y donde cada bailarín puede mostrar su esencia.

Porque la danza no pone límites, abre caminos, une personas y nos permite crecer juntos.

Este 4 de diciembre, 24 bailarines llevarán al escenario mayor no solo su danza, sino también e lsueño de todo un grupo y el orgullo de representar a Choele Choel.