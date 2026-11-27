Como resultado de los procedimientos, seis personas fueron imputadas por disposición de la Justicia Federal.

Las diligencias iniciaron minutos antes de las 4 de la tarde del jueves y se extendieron hasta casi las 21 horas.

Se llegó al exitoso resultado luego de una investigación que se extendió durante aproximadamente cuatro meses y medio, iniciada a partir de una denuncia anónima recibida a través de la línea 0800 DROGAS. La causa contó con la intervención del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, bajo supervisión del Ministerio Público Fiscal de General Roca y con autorización del Juzgado de Garantías.

Durante los procedimientos, desarrollados en tres viviendas de la localidad, se secuestraron seis teléfonos celulares, envoltorios y sustancia compacta que, tras ser sometida a reactivos de orientación narcotest, arrojó resultado positivo para cocaína.

También se incautaron casi 70 gramos de una sustancia vegetal compatible con cannabis, una planta de marihuana y restos de cigarrillos artesanales con resultado positivo para cannabis, un dispositivo de cobro electrónico y una suma de dinero en efectivo.

Por disposición de la Fiscalía Federal en turno, se ordenó el secuestro de los elementos y la imputación de seis personas, tres mujeres y tres hombres, entre ellos un ciudadano de nacionalidad brasileña.

Asimismo, en dos de los domicilios se hallaron un arma de fuego calibre 22 con cargador y dos miras, además de vainas servidas de calibres 38 y 7.62; y un cartucho calibre 28.

Ante este hallazgo intervino la Fiscalía Descentralizada de Choele Choel, que dispuso el inicio de actuaciones judiciales por presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, con dos personas imputadas, una mujer y un hombre.

El operativo contó con la participación de la Delegación de Toxicomanía Valle Medio, la División Toxicomanía y Leyes Especiales de Río Colorado, la Sección Canes de Choele Choel con el can detector Mora, personal del COER Lamarque, BMA y Brigada Rural, dependientes de la Unidad Regional IV.

Fuente URIV