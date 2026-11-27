Con una inversión de 10 millones de pesos, la obra elimina una de las principales limitaciones para el uso del espacio cultural. El acto se realizó en el marco del Pre Cosquín y contó con el emotivo estreno de la obra musical compuesta por el vecino Antonio Quintín.

​La sala del Cine Teatro de Sportsman Club de Choele Choel cuenta desde este fin de semana con un nuevo sistema de climatización, tras la inauguración oficial de los equipos de aire acondicionado llevada a cabo en el marco del certamen Pre Cosquín. La obra demandó una inversión total de 10 millones de pesos, destinados tanto a la adquisición del equipamiento como a la mano de obra.

​El espacio funciona bajo un convenio de comodato entre el club propietario del inmueble y la Municipalidad de Choele Choel, acuerdo que establecía la ejecución de diversas obras de refacción y puesta en valor. En etapas anteriores ya se habían concretado mejoras en el exterior, el techo, los camarines y el escenario, restando únicamente la climatización de la sala, factor que hasta el momento restringía su aprovechamiento durante los meses de temperaturas extremas.

​La ceremonia contó con la presencia de autoridades municipales encabezadas por el intendente Diego Ramello y tuvo uno de sus momentos más destacados con la presentación oficial de la canción de la Fiesta Nacional del Folclore y la Familia. La pieza fue compuesta e interpretada por el vecino Antonio Quintín, quien subió al escenario acompañado por sus hijos y su nieto.

​La letra del tema resalta la hospitalidad de Choele Choel como ciudad anfitriona que cada año recibe a cantantes y bailarines en la capital del folclore, enmarcada entre las bardas, el puente y la Isla 92. Al concluir la interpretación, el público presente felicitó con una ovación de pie a un visiblemente emocionado Quintín.

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​Tras la presentación artística, el intendente Diego Ramello hizo entrega de una placa recordatoria al autor de la canción y dirigió unas palabras a los presentes. En primer término, subrayó la importancia estratégica de dotar de aire acondicionado a la sala, señalando que, si bien el edificio pertenece al club, constituye una pieza fundamental del patrimonio cultural de toda la comunidad.

​Finalmente, Ramello elogió la nueva canción oficial de la fiesta, destacando que en sus versos "está plasmado Choele". El jefe comunal anticipó que la obra tendrá un lugar central en la próxima edición del festival y expresó su convicción de que será plenamente adoptada y validada por todos los vecinos de la localidad.