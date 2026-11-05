Belisle recibió aporte para garantizar obras en el Club

El Intendente de Coronel Belisle, Diego Agüero, recibió un aporte de $30 millones para garantizar la continuidad de las obras del Club Sportivo Belisle. Los trabajos contemplan la finalización de baños para locales y visitantes, y una cantina, instalaciones necesarias para la actividad de la institución y la comunidad.
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El aporte se enmarca en el acompañamiento del Gobierno Provincial al Club Sportivo Belisle, una institución histórica y el único club de la localidad, que cumple un papel central en la vida comunitaria. Además de ofrecer un espacio para la práctica deportiva, sus instalaciones reciben durante todo el año actividades, eventos y celebraciones que convocan a deportistas, familias y vecinos de Coronel Belisle.

Agüero explicó que el proyecto contempla la construcción de baños para hombres y mujeres, tanto para el público local como visitante, además de una cantina. “Eran muy necesarios los baños, es una obra muy necesaria. Estamos contentos de que la Provincia nos pueda acompañar con este tipo de obras. Si no tenemos ese acompañamiento, para nosotros es muy difícil poder llevarla adelante”, señaló el intendente.

Asimismo, la localidad se prepara además para celebrar su aniversario, el 12 de diciembre, y realizar el 13 la Fiesta Provincial de la Semilla de Alfalfa.

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