Aniversario de Wenuy

Están todos invitados a compartir una noche llena de muestras, danzas, música en vivo y grandes artistas, celebrando todo lo que nos une y nos hace sentir orgullosos de nuestra cultura.

Maite Barbosa

Tiago Gonzalez

Roma y Thiago Garrido

Agrupación Folklórica Municipal El Bagual

Purrun Purrufes

Nuevos Senderos

Paul Juárez

Ribereños

Marif Instituto de Danzas

Juampi Madariaga

Además de una muestra de Wenuy con algunos de los trabajos que venían haciendo este año.

La jornada será el sábado 14 de noviembre 20:30 horas en el anfiteatro Municipal de Lamarque, donde habrá un gran Servicio de cantina.

Wenuy, una familia que crece, sueña y sigue bailando con el corazón.