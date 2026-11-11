Aniversario de Wenuy

La danza, la música y nuestras raíces se unen para celebrar un año más de historia, sueños y pasión por el folklore, con un nuevo aniversario de Wenuy. 
Regionales - Lamarque11/11/2026
FB_IMG_1794361901953
Están todos invitados a compartir una noche llena de muestras, danzas, música en vivo y grandes artistas, celebrando todo lo que nos une y nos hace sentir orgullosos de nuestra cultura.
Maite Barbosa
  Tiago Gonzalez 
 Roma y Thiago Garrido
Agrupación Folklórica Municipal El Bagual 
 Purrun Purrufes 
 Nuevos Senderos
  Paul Juárez 
Ribereños
Marif Instituto de Danzas
 Juampi Madariaga 
Además de una muestra de Wenuy con algunos de los trabajos que venían haciendo este año.
La jornada será el sábado 14 de noviembre 20:30 horas en el anfiteatro Municipal de Lamarque, donde habrá un gran Servicio de cantina.
Wenuy, una familia que crece, sueña y sigue bailando con el corazón.
Te puede interesar
20261109_015820

Torta fritas con Historia

Regionales - Lamarque09/11/2026
​Lamarque vivió una edición inolvidable de la Fiesta Internacional de la Torta Frita. Con diez años de trayectoria, la competencia no solo consagró a los mejores exponentes de este clásico amasado, sino que se convirtió en un verdadero punto de encuentro donde los ingredientes innovadores convivieron con historias de vida y profundas emociones
Screenshot_20261108_011816_WhatsApp

Lamarque sede de la 10.ª edición de la Expo Valle Medio Emprende

Regionales - Lamarque08/11/2026
​Con una convocatoria récord que supera los 120 stands de emprendedores y una cartela con más de 30 artistas, este sábado dio inicio la décima edición de la Expo Valle Medio Emprende en la localidad de Lamarque. El evento, que se extenderá durante todo el fin de semana, reafirma su crecimiento continuo y la apuesta constante por el desarrollo económico y cultural de la región, motivo por el cual fue declarado de interés provincial por unanimidad.
Screenshot_20261102_230742_WhatsApp

Lo que nos quiebra y nos sostiene

Regionales - Lamarque03/11/2026
En el marco de la 10ª edición de la ExpoEmprende Valle Medio, que se realizará el próximo fin de semana en Lamarque, Enfoque Patagónico participará con una nueva muestra fotográfica en el Salón de las Artes denominada: "Lo que nos quiebra y nos sostiene"
1793453207_88bce82825f07af9dd74

Lamarque: se secuestró cocaína, marihuana y elementos vinculados a la venta de drogas

Regionales - Lamarque02/11/2026
Una denuncia anónima al 0800 puso en marcha una investigación que, después de un mes y medio de tareas, terminó con un allanamiento en una vivienda de la zona céntrica de Lamarque. Allí encontraron cocaína distribuida en 38 envoltorios, marihuana, una balanza de precisión, un dispositivo de cobro electrónico y dinero en efectivo, elementos que quedaron secuestrados por disposición de la Fiscalía Federal.
Lo más visto
20261109_015820

Torta fritas con Historia

Regionales - Lamarque09/11/2026
​Lamarque vivió una edición inolvidable de la Fiesta Internacional de la Torta Frita. Con diez años de trayectoria, la competencia no solo consagró a los mejores exponentes de este clásico amasado, sino que se convirtió en un verdadero punto de encuentro donde los ingredientes innovadores convivieron con historias de vida y profundas emociones
Screenshot_20261110_225528_WhatsApp

Manipulación segura de alimentos

Regionales11/11/2026
La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), a través de la Subsecretaría de Extensión de la Sede Alto Valle–Valle Medio, llevará adelante el Curso de Manipulación Segura de Alimentos, una propuesta de formación orientada a brindar herramientas para garantizar la inocuidad alimentaria y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs).