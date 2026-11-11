La Cooperativa de Agua de Lamarque lanzó una importante propuesta para reconocer y premiar a sus asociados que mantienen al día sus obligaciones.
Aniversario de Wenuy
Regionales - Lamarque11/11/2026
La danza, la música y nuestras raíces se unen para celebrar un año más de historia, sueños y pasión por el folklore, con un nuevo aniversario de Wenuy.
Están todos invitados a compartir una noche llena de muestras, danzas, música en vivo y grandes artistas, celebrando todo lo que nos une y nos hace sentir orgullosos de nuestra cultura.
Maite Barbosa
Tiago Gonzalez
Roma y Thiago Garrido
Agrupación Folklórica Municipal El Bagual
Purrun Purrufes
Nuevos Senderos
Paul Juárez
Ribereños
Marif Instituto de Danzas
Juampi Madariaga
Además de una muestra de Wenuy con algunos de los trabajos que venían haciendo este año.
La jornada será el sábado 14 de noviembre 20:30 horas en el anfiteatro Municipal de Lamarque, donde habrá un gran Servicio de cantina.
Wenuy, una familia que crece, sueña y sigue bailando con el corazón.
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