El hecho se registró alrededor de las 20:30 horas, cuando personal de la Comisaría 17 fue convocado al lugar mediante un aviso telefónico que alertaba sobre un accidente de tránsito.

Al arribar, los efectivos constataron que habían colisionado una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 64 años, y una motocicleta Corven de 110 cc, guiada por un hombre de 33 años. Según las primeras actuaciones, se pudo establecer que la camioneta circulaba por Arrieta en dirección Norte y la moto lo hacía por Moreno yendo hacia el Este cuando se produjo el impacto.

El conductor de la motocicleta fue asistido por personal de salud del Hospital de Lamarque y, posteriormente, se informó que presentaba una posible fractura de peroné, por lo que sería trasladado al hospital de Choele Choel para una mejor atención.

Por disposición de la fiscalía de turno, a cargo de la Dra. Díaz Rebaudo, se ordenó el secuestro preventivo de ambos vehículos.

Fuente URIV