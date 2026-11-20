En el marco de la conferencia de prensa se dieron a conocer los detalles de esta gran competencia, que reunirá a pilotos, equipos y aficionados en tres jornadas a pura adrenalina.

Las actividades inician el Viernes 27 de noviembre, cuando de 18:00 a 19:30 se realice la apertura del parque de presentación frente a la Plaza Santa Genoveva, por calle Rivadavia.

Está previsto que a las 20:30 se desarrolle la rampa de largada simbólica frente al Municipio de Lamarque.

El sábado tendrá el siguiente cronograma

- 08:00 a 09:00: apertura del Parque Cerrado y firma de planillas.

- 09:15: reunión de pilotos.

- Desde las 10:00: comienzo de las pruebas especiales (PE 1, PE 2, PE 3 y PE 4).

El Domingo 29 de noviembre la actividad inicia con la apertura del parque cerrado a las 8 horas.

Desde las 10:00 h: desarrollo de las pruebas especiales (PE 5, PE 6, PE 7 y PE 8).

A las 20:00 horas tendrá lugar la cena coronación.

Las inscripciones estarán abiertas desde el jueves 19 hasta el jueves 26 de noviembre a las 18:00 horas.