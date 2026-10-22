Lamarque lanza el bingo de la fiesta del tomate y la producción

El cartón tendrá un valor de 50 mil pesos y se podrá pagar en cinco cuotas. Además con la compra del cartón se accede a una entrada para la noche del 14 de marzo. El bingo de podrá jugar de forma presencial o virtual.

El bingo entrega importantes premios, entre ellos un Fiat MOBI, 3 motos 110cc, un Volkswagen Tera, un viaje a cataratas para dos personas, un viaje a salta.

El bingo además entregará premios en efectivo de un millón a la línea y premios a los bingos de 8 millones y 10 millones.

Contará además con tres sorteos anticipados, el primero de ellos el 22 de diciembre que entregará un viaje a Salta para dos personas, 3 bicicletas MTB rodado 29, una moto eléctrica, un Freezer, 1 aire acondicionado, 1 tv 50 y dos premios de quinientos mil pesos.

El segundo anticipado será el 5 de enero y entregará un Iphone 17 PRO, un Viaje a Cataratas para 2 personas, un Monopatín, una Tablet Lenovo, dos MTB R29 y una Nintendo.

El tercer anticipado será el 26 de febrero y entregará una Heladera, una Cocina, una Licuadora más una pava eléctrica y cuatro premios de $500.000.

Instituciones, clubes, organizaciones, vecinos y a todas las personas que quieran sumarse a vender cartones del bingo se pueden comunicar al 2946512608. Una oportunidad para recaudar fondos, colaborar y ser parte de una de las fiestas más importantes de la región.