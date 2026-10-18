Adolescente protagonizó un vuelco y el vehículo se incendió

Un adolescente de 17 años protagonizó un siniestro vial durante la madrugada de este domingo sobre la Ruta Nacional 250, a la altura de la rotonda ubicada en el kilómetro 270 en la localidad de Lamarque, donde el vehículo que conducía despistó, volcó y posteriormente se incendió.
Regionales - Lamarque18/10/2026
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El hecho fue advertido alrededor de las 4:10, cuando personal de la Comisaría 17ª de Lamarque alertó sobre el siniestro. Al arribar al lugar, efectivos de Seguridad Vial de Pomona constataron que un Renault 12 se encontraba sobre la isleta canalizadora de tránsito, en el sector exterior de la rotonda, afectado por el fuego.

El conductor, domiciliado en Luis Beltrán, fue asistido por personal de salud del Hospital. Tras ser examinado, se determinó que no presentaba lesiones de gravedad y no requirió traslado al nosocomio.

En el lugar también trabajó personal del cuartel de bomberos de Lamarque, quienes lograron extinguir el incendio.

Durante las actuaciones, el joven manifestó que la documentación del vehículo se encontraba en el interior y se habría destruido por el fuego.

Posteriormente, se presentó su padre, quien asumió su responsabilidad de lo sucedido y se retiró del lugar junto al joven y el vehículo, conforme a lo dispuesto por la Fiscalía.

Fuente URIV 

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