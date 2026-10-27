El Ballet de Fundación Cultural Patagonia se presenta en Choele

El programa incluye fragmentos de Giselle, El Corsario y una propuesta neoclásica con música de Gershwin. La actividad es organizada por la Municipalidad de Choele Choel.

El Ballet Clásico y Contemporáneo de Fundación Cultural Patagonia se presentará el próximo viernes 30 de octubre en Choele Choel con el espectáculo “Repertorio Mixto”. La función será a las 21 en el Cine Teatro Sportsman Club y contará con entrada libre y gratuita, por iniciativa de la Municipalidad.

La propuesta reúne obras del repertorio tradicional del ballet y piezas del lenguaje neoclásico. En la primera parte, la compañía interpretará “Giselle. Pas paysanne” y “Giselle. Adagio y Final de Acto II”, con música de Adam y revisión y adaptación coreográfica de Verónica Arévalo Schiavo, sobre las versiones originales de Coralli, Perrot y Petipa. También se presentará “El Corsario. Pas de Deux”, con música de Petipa y coreografía de Adams.

Tras un breve intervalo, el programa continuará con “Nuestros neoclásicos”, una selección de obras con música de Gershwin y adaptaciones coreográficas de Verónica Arévalo Schiavo.

La compañía está integrada por más de veinte bailarines y cuenta con un equipo artístico y técnico que acompaña el desarrollo de la puesta. La dirección está a cargo de Verónica Arévalo Schiavo; el diseño de vestuario corresponde a Claudio Clozza y Carla Lorente, mientras que Walter Marcello está a cargo del diseño y la operación de luces y Rodrigo Cortes, de la edición y operación de sonido.

La presentación ofrecerá al público local la posibilidad de acceder a un espectáculo de danza clásica y contemporánea con entrada gratuita.

La función será el viernes 30 de octubre, a las 21, en el Cine Teatro Sportsman ubicada en la esquina de Av. San Martín y Tello de Choele Choel