Desde ARCA informaron que el espacio móvil de atención estará el 28 de octubre en la localidad de Choele Choel, de 9.30 a 15 horas. Podrán realizarse consultas sobre la clave fiscal y los datos biométricos, entre otras
El Ballet de Fundación Cultural Patagonia se presenta en Choele
Regionales - Choele Choel27/10/2026
El espectáculo “Repertorio Mixto” del ballet de la fundación cultural Patagonia tendrá lugar el viernes 30 de octubre en la ciudad de Choele Choel.
El programa incluye fragmentos de Giselle, El Corsario y una propuesta neoclásica con música de Gershwin. La actividad es organizada por la Municipalidad de Choele Choel.
El Ballet Clásico y Contemporáneo de Fundación Cultural Patagonia se presentará el próximo viernes 30 de octubre en Choele Choel con el espectáculo “Repertorio Mixto”. La función será a las 21 en el Cine Teatro Sportsman Club y contará con entrada libre y gratuita, por iniciativa de la Municipalidad.
La propuesta reúne obras del repertorio tradicional del ballet y piezas del lenguaje neoclásico. En la primera parte, la compañía interpretará “Giselle. Pas paysanne” y “Giselle. Adagio y Final de Acto II”, con música de Adam y revisión y adaptación coreográfica de Verónica Arévalo Schiavo, sobre las versiones originales de Coralli, Perrot y Petipa. También se presentará “El Corsario. Pas de Deux”, con música de Petipa y coreografía de Adams.
Tras un breve intervalo, el programa continuará con “Nuestros neoclásicos”, una selección de obras con música de Gershwin y adaptaciones coreográficas de Verónica Arévalo Schiavo.
La compañía está integrada por más de veinte bailarines y cuenta con un equipo artístico y técnico que acompaña el desarrollo de la puesta. La dirección está a cargo de Verónica Arévalo Schiavo; el diseño de vestuario corresponde a Claudio Clozza y Carla Lorente, mientras que Walter Marcello está a cargo del diseño y la operación de luces y Rodrigo Cortes, de la edición y operación de sonido.
La presentación ofrecerá al público local la posibilidad de acceder a un espectáculo de danza clásica y contemporánea con entrada gratuita.
La función será el viernes 30 de octubre, a las 21, en el Cine Teatro Sportsman ubicada en la esquina de Av. San Martín y Tello de Choele Choel
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