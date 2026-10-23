En una reciente reunión de la Mesa Interinstitucional de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) del Valle Medio, celebrada este 21 de octubre, diversos actores del sector público y privado coordinaron acciones estratégicas para fortalecer la agenda común que se viene desarrollando

Instituciones que conforman la Mesa Interinstitucional:

- Instituto de Formación Docente de Luis Beltrán (IFDC)

- ITS N2 - CEAER (Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales)

- Cámara de Productores Agrícolas Departamento Avellaneda

- Ente de Desarrollo de Valle Medio / CPIA Valle Medio

- Consorcio Raúl Paz

- Consorcio Los Pioneros

- CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes)

- CAMPO LIMPIO

- Delegación Valle Medio - Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo R.N

- AER INTA Valle Medio

Campaña de recolección de envases vacíos

Uno de los ejes centrales fue la próxima campaña de recolección de envases vacíos de fitosanitarios, programada para los días 19 y 20 de noviembre. Con el objetivo de aumentar los niveles de entrega de envases, se enfatizó en seguir trabajando con productores/empresas sobre la correcta entrega en los Centros de Almacenamiento Transitorio.

Entre las medidas acordadas, se destaca la de utilizar piezas de comunicación de un modo más regular ( spots informativos y flyer) para masificar el mensaje, los mismos son generados desde el Instituto de Formación Docente Continua de Luis Beltran.

A su vez se fortalecerá la entrega de bolsas/bolsones en instituciones especificas (Consorcios, Cámaras - Comercios/ Agronomías) a los fines de que los productores/empresas tengan un fácil acceso a las mismas y se facilite la entrega de los envases vacíos con el triple lavado.

Capacitación sobre el uso de drones y BPA –

La Mesa también abordó la creciente adopción de tecnología en el agro local. Recientemente CASAFE ha publicado una nueva guía técnica sobre “la protección de cultivos con drones – fundamentos técnicos y buenas prácticas”.

Tomando nota de los avances que se manifiestan se acordó realizar una jornada de capacitación técnica dirigida a estudiantes, prestadores de servicios y público interesado. El evento, se proyecta para finales de noviembre se realizaría en la Chacra Experimental de Luis Beltrán y busca vincular las nuevas tecnologías con el marco de las BPA, consolidando un espacio de aprendizaje y profesionalización para el sector.

Hemos de recordar que la mesa- como espacio interinstitucional público-privado viene abordando la temática desde el año 2019, con diferentes tipos de acciones de sensibilización, formación y participación en fiestas y exposiciones regionales con miras a incrementar el conocimiento de estas entre diferentes actores del territorio.