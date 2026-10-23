Buenas prácticas agrícolas

Murió el titular de un plan de ahorro, el seguro canceló la deuda pero el auto nunca fue entregado: el STJ rechazó la queja de la concesionariaRegionales23/10/2026
Un hombre había contratado un plan de ahorro para comprar un Fiat Mobi. Pocos meses después falleció. El seguro de vida vinculado al plan cubrió el saldo pendiente y la deuda quedó cancelada, pero el vehículo nunca fue entregado a su familia. El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja presentada por la concesionaria Bahía Automotores.