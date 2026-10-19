Una investigación por abigeato, que tuvo como damnificado al establecimiento educativo CET N.º 29 ubicado en el ejido rural de la localidad de Luis Beltrán, derivó en la detención de un joven de 19 años y en tres allanamientos realizados de manera simultánea en distintos sectores de la localidad.
Beltrán corre y camina por la inclusión
Regionales - Luis Beltrán19/10/2026
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes en conjunto con Aunar se encuentran trabajando en los preparativos para una nueva edición de la Corre-caminata por la inclusión, en homenaje a Marcelo Orquera
La nueva edición se celebrará el día 24 de octubre y tendrá como epicentro distintos espacios de la localidad de Luis Beltrán.
Habrá dos distancias de recorrido competitivas, una de diez kilómetros y otra de cinco kilómetros, y una caminata familiar e inclusiva de cinco kilómetros.
Inscripciones hasta el 22 de Octubre a las 21horas en el siguiente enlace
Categorias competitivas en masculino y femenino, juveniles hasta 29años, máster A de 30 a 39, máster B de 40 a 49, máster C de 50 a 59, máster D más de 60 y PCD.
Premiacion de medallas para el 1 al 3 puesto, todo lo recaudado es para Aunar.
Por cualquier consulta se pueden comunicar con Alicia al 2984-334666 ó Cristina al 2984-522585.
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