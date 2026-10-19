Beltrán corre y camina por la inclusión

La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes en conjunto con Aunar se encuentran trabajando en los preparativos para una nueva edición de la Corre-caminata por la inclusión, en homenaje a Marcelo Orquera 
Regionales - Luis Beltrán19/10/2026
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La nueva edición se celebrará el día 24 de octubre y tendrá como epicentro distintos espacios de la localidad de Luis Beltrán.
Habrá dos distancias de recorrido competitivas, una de diez kilómetros y otra de cinco kilómetros, y una caminata familiar e inclusiva de cinco kilómetros.
Inscripciones hasta el 22 de Octubre a las 21horas en el siguiente enlace 
Categorias competitivas en masculino y femenino, juveniles hasta 29años, máster A de 30 a 39, máster B de 40 a 49, máster C de 50 a 59, máster D más de 60 y PCD.
Premiacion de medallas para el 1 al 3 puesto, todo lo recaudado es para Aunar.
Por cualquier consulta se pueden comunicar con Alicia al  2984-334666 ó Cristina al 2984-522585.
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Abigeato: un detenido y tres allanamientos

Regionales - Luis Beltrán16/10/2026
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