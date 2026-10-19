Beltrán corre y camina por la inclusión

La nueva edición se celebrará el día 24 de octubre y tendrá como epicentro distintos espacios de la localidad de Luis Beltrán.

Habrá dos distancias de recorrido competitivas, una de diez kilómetros y otra de cinco kilómetros, y una caminata familiar e inclusiva de cinco kilómetros.

Inscripciones hasta el 22 de Octubre a las 21horas en el siguiente enlace

Categorias competitivas en masculino y femenino, juveniles hasta 29años, máster A de 30 a 39, máster B de 40 a 49, máster C de 50 a 59, máster D más de 60 y PCD.

Premiacion de medallas para el 1 al 3 puesto, todo lo recaudado es para Aunar.

Por cualquier consulta se pueden comunicar con Alicia al 2984-334666 ó Cristina al 2984-522585.