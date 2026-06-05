Motociclista herido en un accidente vial en Choele

El hecho se registró pasadas las 19,30 horas sobre calle Kennedy, en el acceso al estacionamiento del Supermercado "La Anónima".

Según las actuaciones policiales, una camioneta Ford Territory, conducida por un hombre de 39 años, colisionó con una motocicleta cuando intentaba ingresar al sector de estacionamiento circulando por calle Kennedy, en el mismo sentido que la moto.

Al arribar al lugar, efectivos policiales de la comisaría 8va. encontraron al acompañante del rodado menor, un vecino de Lamarque de 32 años, quien manifestaba fuertes dolencias en su pierna derecha.

Personal de salud lo trasladó al hospital local para su atención.

Posteriormente se hizo presente el conductor de la motocicleta, un joven de 27 años oriundo de Darwin, quien explicó que tras el impacto había trasladado el vehículo hasta un domicilio cercano.

Con acompañamiento policial, regresó con la moto al lugar del accidente.

Durante el procedimiento se le labró un acta de infracción por carecer de la documentación obligatoria para circular.

En cuanto al estado de salud del sujeto lesionado, horas más tarde se informó, desde el hospital, que sufrió una fractura del quinto metatarso del pie derecho y una fractura en la rodilla derecha.

Por disposición de la fiscal de turno, se iniciaron actuaciones por lesiones culposas en accidente de tránsito, se procedió al secuestro de ambos vehículos involucrados y se notificó de la imputación al conductor de la camioneta.

Fuente Unidad Regional IV